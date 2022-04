Un an après avoir signé sa première victoire en Masters 1000 sur le tournoi de Monte‐Carlo, Stefanos Tsitsipas a réci­divé lors de cette édition 2022 en s’of­frant le jeune espa­gnol Alejandro Davidovich Fokina en finale.

Grand favori de cette finale de part son expé­rience et surtout son niveau de jeu depuis son arrivée sur le Rocher, le Grec a gardé la même cadence pour venir à bout d’un adver­saire qui dispu­tait sa première finale sur le circuit principal.

Pourtant breaké le premier, le 5e joueur mondial ne s’af­fole pour reprendre son bien dans la foulée avant de prendre une deuxième fois le service de son adver­saire lors du huitième jeu. 6–3 Tsitsipas.

Au dessus de Fokina dans quasi­ment tous les compar­ti­ments du jeu, la victoire ne semble pas pouvoir lui échapper surtout après avoir breaké d’en­trée lors de la deuxième manche. Mais pris d’un certain relâ­che­ment et faisant face au refus d’aban­donner du 46e joueur mondial, le tenant du titre rend son avan­tage après l’un des plus mauvais jeux de sa semaine.

Mais comme lors du premier set, Stefanos attend la fin de set pour surgir et s’emparer de nouveau de la mise en jeu du natif de Malaga dans le neuvième jeu. On semble alors se diriger vers une une nouvelle victoire de Tsitsipas mais il doit faire face à un Davidovich Fokina des grands jours qui parvient à débreaker sur le fil.

C’est fina­le­ment un tie‐break qui va dépar­tager les deux hommes et à ce petit jeu‐là c’est Tsitsipas qui s’en sort le mieux grâce une fois de plus à une grande prise d’ini­tia­tive et une volonté de faire mal à son opposant.

Stefanos Tsitsipas s’im­pose donc, 6–3, 7–6(3), après 1h35 de jeu et conserve son titre sur ce tournoi de Monte‐Carlo, chose que Rafael Nadal est le dernier joueur à avoir réalisé en 2017 et 2018. Chapeau bas Stefanos !