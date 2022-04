On a vécu un samedi de fou au pied du rocher et le duel entre Tsitsipas et Shwartzman n’a pas dérogé à la règle. Alors que tout semblait écrit car le Grec menait 6–2, 5–2, le match a basculé.

Diego parve­nait enfin à gêner son adver­saire alors que Stefanos semblait se crisper un peu. L’Argentin rempor­tait la manche au tie‐break, le spec­tacle allait donc continuer.

Et quel spec­tacle puisque après avoir été mené 4 à 0, Tsitsipas reve­nait de nulle part pour boucler ce match fou sur les coups de 23 heures : 6–2, 6–7, 6–4.

Il y a des matchs qui marquent votre carrière ou votre saison, ce succès risque de compter pour la suite de la saison du grec. On attend main­te­nant avec impa­tience son duel face à Zverev.