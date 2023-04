Présent en confé­rence de presse ce samedi après‐midi à Monte‐Carlo, le double tenant du titre Stefanos Tsitsipas a évoqué l’ab­sence de l’homme aux 11 titres sur le Rocher, Rafael Nadal, toujours en phase de reprise.

« Il manquera une personne qui a connu beau­coup de succès sur ce court. Tu peux voir la chose de deux façons diffé­rentes. D’un côté, nous n’au­rons pas à affronter un joueur qui gagne tant sur terre battue. Et d’un autre côté, quand on joue au tennis, défier ce genre de joueurs apporte du béné­fice à chacun d’entre nous, pour augmenter notre niveau. Cela nous fait grandir quand on doit jouer contre lui », a estimé le numéro 3 mondial, qui affron­tera Benjamin Bonzi ou Bernabe Zapata Miralles pour son entrée en lice.

De votre envoyé spécial à Monte‐Carlo