Connu pour son franc‐parler, Stefanos Tsitsipas était bien évidem­ment au rendez de la journée des médias ce dimanche sur le Rocher. Questionné sur sa fraî­cheur mentale dans une période aussi complexe entre les diffé­rentes bulles, l’ab­sence de public et le fait d’être éloigné des siens, le Grec a reconnu que cette situa­tion commen­çait à sérieu­se­ment à lui peser sur le moral.

« Cela a été diffi­cile à comprendre. Cela m’a affecté d’une certaine manière. Je pense que le fait d’être éloigné de la vie quoti­dienne normale à laquelle j’étais habitué et d’être tenu à l’écart des inter­ac­tions humaines et de la faci­lité de voyager a rendu la tâche très diffi­cile. Au tout début, je pensais que ça allait être rela­ti­ve­ment facile, je ne m’at­ten­dais à souf­frir autant. Cela a fini par être diffi­cile et psycho­lo­gi­que­ment atroce. Je suis heureux que nous nous diri­gions vers une direc­tion qui devrait s’amé­liorer. Il y aura des solu­tions très bientôt. Je suis sûr que les instances diri­geantes et l’ATP feront un excellent travail pour protéger les joueurs et en tirer le meilleur parti pour que la tournée revienne à la normale et que les joueurs se sentent à l’aise. J’ai hâte que cela se produise, que nous puis­sions tous retrouver les condi­tions normales du tennis. »