De passage en confé­rence de presse après sa lourde défaite face à Taylor Fritz en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Stefanos Tsitsipas, double tenant du titre sur le Rocher, a reconnu qu’il avait tout simple­ment raté son match, en insis­tant notam­ment sur la piètre qualité de son service.

« J’étais à côté de la plaque. Mon service n’a pas bien marché, et contre des adver­saires comme Taylor, il faut bien servir. J’ai eu conscience de ça pendant tout le match, je ne suis pas arrivé à trouver le rythme. Je suis meilleur que ça et je suis déçu de ne pas avoir pu montrer mon vrai niveau de jeu. J’ai essayé de me battre dans le second set. C’est une bonne leçon. »