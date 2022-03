Alors que la confé­rence de presse de présen­ta­tion du Masters 1000 de Monte‐Carlo avait lieu ce mardi 15 mars, à moins d’un mois du début de l’évè­ne­ment (du 10 au 17 avril) sur lequel toute l’équipe de We Love Tennis sera mobi­lisée, le direc­teur du tournoi, Zeljko Franulovic, a dévoilé les deux premières invitations.

Et fort logi­que­ment, elle sont reve­nues à deux vété­rans et légendes du circuit que sont Jo‐Wilfried Tsonga et Stan Wawrinka (lauréat en 2014). Le premier, offi­ciel­le­ment en pleine posses­sion de ses moyens après deux années de galère, sera sans aucun doute ravi d’ap­prendre l’ob­ten­tion de cette wild‐card. Pour le second, cette invi­ta­tion marquera vrai­sem­bla­ble­ment son grand retour à la compé­ti­tion après plus d’un an d’ab­sence suite à une grosse bles­sure au pied gauche.