Pour son retour en Grand Chelem après plus d’un an d’ab­sence, à Roland‐Garros 2021, Jo‐Wilfried Tsonga termi­nait son match contre Yoshihito Nishioka devant des tribunes vides. En raison du couvre feu, les spec­ta­teurs avaient dû « aban­donner » Jo, alors qu’il était mené deux sets à zéro.

Beaucoup redou­taient qu’il ait joué son dernier match Porte d’Auteuil. Le Français, lui, assure ne pas avoir été affecté par ce moment diffi­cile même s’il s’of­frira une dernière danse à Paris dans quelques semaines.

« Pour la ques­tion sur le court vide à Roland Garros, je vais être tout‐à‐fait honnête : cela m’était complè­te­ment égal. L’important pour moi était de gagner le match, de faire ce que j’aime faire, aller sur ce court Suzanne. L’absence du public n’avait aucune impor­tance. A l’époque, je ne pensais pas du tout que j’allais arrêter. C’était juste un fait. Je n’ai aucun regret de ce match, je n’en veux pas du tout à la direc­tion d’avoir programmé le match sur ce court, parce que l’important pour moi était de jouer mon match et d’essayer de gagner. Physiquement, je n’étais pas du tout au mieux, mais je voulais me donner l’opportunité d’aller un peu plus loin, j’avais besoin de jouer des matches, c’était impor­tant pour moi », a avoué Jo en confé­rence de presse à Monte‐Carlo.

De votre envoyé spécial à Monte‐Carlo