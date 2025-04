Éliminé trois fois de suite au premier tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Ugo Humbert avait brisé son plafond de verre l’année dernière en n’étant battu que par Casper Ruud en quarts de finale sur le Rocher.

Avant le premier grand événe­ment de la saison sur terre battue (6 au 13 avril), le Français a été inter­rogé par L’Equipe :

« Quel est votre état d’es­prit avant le Masters 1000 de Monte‐Carlo, qui commence dimanche et où vous n’avez jamais dépassé les quarts ? »

« Arriver en quarts pour un mec qui ne sait norma­le­ment pas jouer sur terre, c’est déjà pas mal non ? (Il rit.) Pour moi, le plus impor­tant est de m’en­traîner à fond. Car d’une semaine à l’autre, tout peut arriver. Quand je vois qu’à Indian Wells et Miami, ce sont deux nouveaux joueurs qui ont gagné un Masters 1000 (Jack Draper et Jakub Mensik), dont un que j’ai déjà battu, ça montre qu’il y a la place pour aller cher­cher de très gros titres. Je n’étais pas loin d’y arriver en novembre au Rolex Paris Masters (défaite 6–2, 6–2 contre Alexander Zverev en finale). »