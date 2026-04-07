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Ugo Humbert, surclassé par Jannik Sinner : « C’est pour ça qu’il est monstrueux »

Par
Thomas S
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Après quatre premiers jeux pour­tant très encou­ra­geants (2−2), Ugo Humbert a tota­le­ment sombré face à Jannik Sinner, ce mardi, au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, fina­le­ment battu 6–3, 6–0, en 1h de jeu.

Invité par nos confrères de L’Équipe à livrer son senti­ment à l’issue de la rencontre, le Français s’est dit impres­sionné par la qualité de jeu de l’Italien, tout en recon­nais­sant qu’il était un peu diminué physi­que­ment à cause d’une douleur au genou. 

« J’ai tenu pendant quasi­ment un set, après il a commencé à se régler, à frapper de plus en plus fort. Et ça a été un peu plus compliqué. Le deuxième set, ça a été dur… C’est pour ça qu’il est mons­trueux, dans les zones qu’il joue, les prises de balles, la façon dont il se posi­tionne. C’est très dur de voir où il joue, et sa balle, je la trou­vais quand même aussi assez lourde. En fait, il frappe fort mais avec beau­coup de sécu­rité par rapport au filet, il y a très peu de moments où tu sens qu’il tente juste en frap­pant fort. Il y a toujours une recherche, une zone et du coup c’est ce qui fait qu’il est ultra‐solide. Et quand tu es en face, tu as l’im­pres­sion qu’il n’y a pas beau­coup d’ou­ver­tures. En ce qui me concerne, j’ai une petite douleur au genou. Je vais faire quand même un point avec mon équipe pour voir si je continue à Barcelone ou si je me repose et je me soigne, parce que je n’ai pas envie que ça traîne non plus. »

Publié le mardi 7 avril 2026 à 20:30

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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