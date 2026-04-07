Après quatre premiers jeux pourtant très encourageants (2−2), Ugo Humbert a totalement sombré face à Jannik Sinner, ce mardi, au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, finalement battu 6–3, 6–0, en 1h de jeu.
Invité par nos confrères de L’Équipe à livrer son sentiment à l’issue de la rencontre, le Français s’est dit impressionné par la qualité de jeu de l’Italien, tout en reconnaissant qu’il était un peu diminué physiquement à cause d’une douleur au genou.
« J’ai tenu pendant quasiment un set, après il a commencé à se régler, à frapper de plus en plus fort. Et ça a été un peu plus compliqué. Le deuxième set, ça a été dur… C’est pour ça qu’il est monstrueux, dans les zones qu’il joue, les prises de balles, la façon dont il se positionne. C’est très dur de voir où il joue, et sa balle, je la trouvais quand même aussi assez lourde. En fait, il frappe fort mais avec beaucoup de sécurité par rapport au filet, il y a très peu de moments où tu sens qu’il tente juste en frappant fort. Il y a toujours une recherche, une zone et du coup c’est ce qui fait qu’il est ultra‐solide. Et quand tu es en face, tu as l’impression qu’il n’y a pas beaucoup d’ouvertures. En ce qui me concerne, j’ai une petite douleur au genou. Je vais faire quand même un point avec mon équipe pour voir si je continue à Barcelone ou si je me repose et je me soigne, parce que je n’ai pas envie que ça traîne non plus. »
Publié le mardi 7 avril 2026 à 20:30