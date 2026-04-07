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Un forfait de plus dans le top 30… et de dernière minute !

Par
Baptiste Mulatier
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Après Novak Djokovic, Taylor Fritz, Arthur Fils, Jack Draper ou encore Alejandro Davidovich Fokina, un autre joueur du top 30 s’est retiré du Masters 1000 de Monte‐Carlo. 

Alors qu’il devait affronter Fabian Marozsan ce mardi au premier tour, le 26e joueur mondial, Jakub Mensik, a en effet déclaré forfait « à la dernière minute » en raison d’une bles­sure à un orteil. 

Le Tchèque de 20 ans n’a encore jamais disputé de match sur le Rocher.

Lucky loser, Damir Dzumhur (81e mondial) en profite pour inté­grer le tableau principal. 

Publié le mardi 7 avril 2026 à 12:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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