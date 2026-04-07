Après Novak Djokovic, Taylor Fritz, Arthur Fils, Jack Draper ou encore Alejandro Davidovich Fokina, un autre joueur du top 30 s’est retiré du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Alors qu’il devait affronter Fabian Marozsan ce mardi au premier tour, le 26e joueur mondial, Jakub Mensik, a en effet déclaré forfait « à la dernière minute » en raison d’une bles­sure à un orteil.

Le Tchèque de 20 ans n’a encore jamais disputé de match sur le Rocher.

Monte‐Carlo update :

OUT : Mensik

IN : Dzumhur (LL, will play against Marozsan) — Entry List Updates (@EntryLists) April 7, 2026

Lucky loser, Damir Dzumhur (81e mondial) en profite pour inté­grer le tableau principal.