Lorenzo Musetti est vrai­ment à réac­tion sur cette édition 2025 de Monte‐Carlo.

Comme lors de ses deux premiers tours, face à Bu et Lehecka, et en quarts de finale, contre Stefanos Tsitsipas, le talen­tueux italien l’a emporté après avoir perdu la première manche assez sèchement.

Opposé, ce samedi en demi‐finales, à Alex De Minaur, stupé­fiant vain­queur 6–0, 6–0 de Grigor Dimitrov au match précé­dent, le 16e joueur mondial a su s’adapter tacti­que­ment pour prendre la mesure de son adver­saire après une superbe bataille de 2h40 : 1–6, 6–4, 7–6(4).

FORZAAA Lorenzo 👏🇮🇹@Lorenzo1Musetti fights back and defeats De Minaur 1–6 6–4 7–6 to reach his FIRST Masters 1000 final ! #RolexMonteCarloMasters