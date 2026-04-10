Valentin Vacherot n’en finit plus d’im­pres­sionner le monde du tennis.

Tombeur du 6e joueur mondial, Alex de Minaur, ce vendredi en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, le Monégasque se retrouve dans le dernier carré de « son » tournoi.

En demi‐finales, le futur top 20 défiera le tenant du titre et numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, pour tenter de conti­nuer de rêver.

« Ça paraît juste complè­te­ment irréel mais quelle chance de faire partie de ce quatuor en demi‐finales (Alcaraz, Sinner, Zverev, les trois meilleurs joueurs du monde actuels, ndlr). Je n’ai pas les mots. Depuis le temps que je dis que j’ado­re­rais affronter Alcaraz ou Sinner. J’ai joué les mêmes tour­nois qu’eux depuis mon titre à Shanghai et ça arrive ici pour la première fois sur mon central. Ça va être incroyable », a réagi Vacherot au micro d’Eurosport après sa grosse bataille contre De Minaur.