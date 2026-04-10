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Vacherot, après sa victoire contre De Minaur : « Ça paraît complè­te­ment irréel. Depuis le temps que je dis que j’ado­re­rais affronter Alcaraz ou Sinner… »

Par
Baptiste Mulatier
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Valentin Vacherot n’en finit plus d’im­pres­sionner le monde du tennis. 

Tombeur du 6e joueur mondial, Alex de Minaur, ce vendredi en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, le Monégasque se retrouve dans le dernier carré de « son » tournoi. 

En demi‐finales, le futur top 20 défiera le tenant du titre et numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, pour tenter de conti­nuer de rêver. 

« Ça paraît juste complè­te­ment irréel mais quelle chance de faire partie de ce quatuor en demi‐finales (Alcaraz, Sinner, Zverev, les trois meilleurs joueurs du monde actuels, ndlr). Je n’ai pas les mots. Depuis le temps que je dis que j’ado­re­rais affronter Alcaraz ou Sinner. J’ai joué les mêmes tour­nois qu’eux depuis mon titre à Shanghai et ça arrive ici pour la première fois sur mon central. Ça va être incroyable », a réagi Vacherot au micro d’Eurosport après sa grosse bataille contre De Minaur. 

Publié le vendredi 10 avril 2026 à 20:17

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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