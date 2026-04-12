17ème au clas­se­ment ATP ce lundi, Valentin Vacherot continue son ascension.

« En termes de confir­ma­tion, je n’ai plus grand‐chose à prouver. Je suis là, je suis à ma place. Bien sûr, au début de cette semaine, je ne m’ima­gi­nais pas en demi‐finale à la fin de la semaine. La seule chose que je voulais, c’était affronter les grands joueurs sur mes propres courts, aller les titiller et essayer de faire quelque chose. Ça a été dur au premier tour, et après avoir joué­contre Musetti, je crois que c’est là que j’ai senti que je pouvais faire quelque chose de vrai­ment bien » a expliqué le Monégasque qui sera présent à Barcelone la semaine prochaine.

Il y a affron­tera au premier tour Terence Atmane.