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Vacherot : « En termes de confir­ma­tion, je n’ai plus grand‐chose à prouver. Je suis là, je suis à ma place »

Par
Laurent Trupiano
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17ème au clas­se­ment ATP ce lundi, Valentin Vacherot continue son ascension. 

« En termes de confir­ma­tion, je n’ai plus grand‐chose à prouver. Je suis là, je suis à ma place.  Bien sûr, au début de cette semaine, je ne m’ima­gi­nais pas en demi‐finale à la fin de la semaine. La seule chose que je voulais, c’était affronter les grands joueurs sur mes propres courts, aller les titiller et essayer de faire quelque chose.  Ça a été dur au premier tour, et après avoir joué­contre Musetti, je crois que c’est là que j’ai senti que je pouvais faire quelque chose de vrai­ment bien » a expliqué le Monégasque qui sera présent à Barcelone la semaine prochaine.

Il y a affron­tera au premier tour Terence Atmane.

Publié le dimanche 12 avril 2026 à 09:11

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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