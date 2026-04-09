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Vacherot est à part : « Si on m’avait dit il y a un an que je battrais un joueur du top 5 sur terre battue sur mon court central, lors d’une session en soirée au deuxième tour de mon tournoi, je ne l’au­rais pas cru.  Et pour­tant, j’y étais.  C’est fou » 

Par
Laurent Trupiano
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Il y a vrai­ment quelque chose de magique et d’unique chez Valentin Vacherot. Inconnu, il y a quelques mois, le Monégasque devenu une figure du circuit n’a pas changé d’at­ti­tude et sur le court son atti­tude est tout simple­ment remarquable. 

Si sa tech­nique n’est pas d’une grande pureté, il sait toujours joué le coup juste et surtout parvient à se concen­trer sur les temps forts d’un duel. C’est exac­te­ment ce qu’il s’est passé hier face à Musetti dans le tie‐break tout comme lors de la fin du second set. 

Autre vrai atout, Valentin joue avec le public, ça le pousse plus que cela ne le stress. C’est pour toutes ces raisons qu’il est un joueur à part et qu’il crée un vent de frai­cheur. Anti‐star, il roule en Peugeot. Pour le moment, une seule chose compte pour lui, la qualité de son tennis. D’autres devraient s’en inspirer. 

Et quand il nous explique : « Si on m’avait dit il y a un an que je battrais un joueur du top 5 sur terre battue sur mon court central, lors d’une session en soirée au deuxième tour de mon tournoi, je ne l’au­rais pas cru.  Et pour­tant, j’y étais.  C’est fou », on sait qu’il ne calcule rien, qu’il est naturel, bien dans sa peau et son tennis. 

Publié le jeudi 9 avril 2026 à 09:22

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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