Vainqueur d’Hubert Hurkacz (6−7, 6–3, 6–4) suite à un duel encore incroyable, Valentin est en train de faire un remake de Shanghaï.
Toujours aussi combattant, toujours aussi opiniâtre, le Monégasque est un exemple qui, chaque soir, fait chanter le Rocher. Le voilà en quarts de finale où il va affronter Alex de Minaur mais il préfère ne pas y penser.
« Encore un match de folie. Plus encore qu’hier. Les conditions ont elles aussi contribué à rendre ce match complètement fou. Il faisait très humide, avec de longs échanges. Je devais absolument marquer ces points d’une manière ou d’une autre, et le match a connu des rebondissements incessants ; ce furent trois sets de folie. Après ces matchs, ces scénarios… je préfère même un stade à moitié vide, mais je peux citer le nom de chaque spectateur, et il y a une super ambiance, et j’espère que ce sera pareil demain. »
Publié le jeudi 9 avril 2026 à 22:45