Vainqueur d’Hubert Hurkacz (6−7, 6–3, 6–4) suite à un duel encore incroyable, Valentin est en train de faire un remake de Shanghaï.

Toujours aussi combat­tant, toujours aussi opiniâtre, le Monégasque est un exemple qui, chaque soir, fait chanter le Rocher. Le voilà en quarts de finale où il va affronter Alex de Minaur mais il préfère ne pas y penser.

« Encore un match de folie. Plus encore qu’hier. Les condi­tions ont elles aussi contribué à rendre ce match complè­te­ment fou. Il faisait très humide, avec de longs échanges. Je devais abso­lu­ment marquer ces points d’une manière ou d’une autre, et le match a connu des rebon­dis­se­ments inces­sants ; ce furent trois sets de folie. Après ces matchs, ces scéna­rios… je préfère même un stade à moitié vide, mais je peux citer le nom de chaque spec­ta­teur, et il y a une super ambiance, et j’es­père que ce sera pareil demain. »