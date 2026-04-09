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Vacherot, la force tran­quille, qualifié en quarts de finale : « Encore un match de folie. Je préfère même un stade à moitié vide, mais je peux citer le nom de chaque spectateur »

Par
Laurent Trupiano
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Vainqueur d’Hubert Hurkacz (6−7, 6–3, 6–4) suite à un duel encore incroyable, Valentin est en train de faire un remake de Shanghaï. 

Toujours aussi combat­tant, toujours aussi opiniâtre, le Monégasque est un exemple qui, chaque soir, fait chanter le Rocher. Le voilà en quarts de finale où il va affronter Alex de Minaur mais il préfère ne pas y penser.

« Encore un match de folie. Plus encore qu’hier. Les condi­tions ont elles aussi contribué à rendre ce match complè­te­ment fou. Il faisait très humide, avec de longs échanges. Je devais abso­lu­ment marquer ces points d’une manière ou d’une autre, et le match a connu des rebon­dis­se­ments inces­sants ; ce furent trois sets de folie. Après ces matchs, ces scéna­rios… je préfère même un stade à moitié vide, mais je peux citer le nom de chaque spec­ta­teur, et il y a une super ambiance, et j’es­père que ce sera pareil demain. »

Publié le jeudi 9 avril 2026 à 22:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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