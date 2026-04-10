Le dernier des quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, qui oppo­sera le héros local Valentin Vacherot à la « moby­lette » Alex de Minaur (6e mondial) en fin d’après‐midi‐début de soirée sur le court Rainier lll, risque d’être une grosse bataille… Mais pas de quoi inquiéter le 23e joueur mondial, sûr de sa condi­tion physique.

« Contre Hurkacz (jeudi soir), c’était quand même lent, très humide, avec des longs rallies, il faut aller cher­cher les points d’une manière ou d’une autre. Avec des scéna­rios qui tournent, qui se retournent. Au final, trois sets de malade… C’était diffi­cile de faire des points gagnants, mais je suis content d’être resté agressif au troi­sième set. Plus les matches durent long­temps, plus je suis confiant. Ma condi­tion physique, c’est un de mes points forts », a déclaré Vacherot en confé­rence de presse.

L’objectif est de conti­nuer de rêver sur le Rocher…