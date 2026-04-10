Le dernier des quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, qui opposera le héros local Valentin Vacherot à la « mobylette » Alex de Minaur (6e mondial) en fin d’après‐midi‐début de soirée sur le court Rainier lll, risque d’être une grosse bataille… Mais pas de quoi inquiéter le 23e joueur mondial, sûr de sa condition physique.
« Contre Hurkacz (jeudi soir), c’était quand même lent, très humide, avec des longs rallies, il faut aller chercher les points d’une manière ou d’une autre. Avec des scénarios qui tournent, qui se retournent. Au final, trois sets de malade… C’était difficile de faire des points gagnants, mais je suis content d’être resté agressif au troisième set. Plus les matches durent longtemps, plus je suis confiant. Ma condition physique, c’est un de mes points forts », a déclaré Vacherot en conférence de presse.
L’objectif est de continuer de rêver sur le Rocher…
Publié le vendredi 10 avril 2026 à 15:31