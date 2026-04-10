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Vacherot prévient De Minaur avant de l’af­fronter en quarts de finale : « Plus les matches durent long­temps, plus je suis confiant »

Par
Baptiste Mulatier
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Le dernier des quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, qui oppo­sera le héros local Valentin Vacherot à la « moby­lette » Alex de Minaur (6e mondial) en fin d’après‐midi‐début de soirée sur le court Rainier lll, risque d’être une grosse bataille… Mais pas de quoi inquiéter le 23e joueur mondial, sûr de sa condi­tion physique. 

« Contre Hurkacz (jeudi soir), c’était quand même lent, très humide, avec des longs rallies, il faut aller cher­cher les points d’une manière ou d’une autre. Avec des scéna­rios qui tournent, qui se retournent. Au final, trois sets de malade… C’était diffi­cile de faire des points gagnants, mais je suis content d’être resté agressif au troi­sième set. Plus les matches durent long­temps, plus je suis confiant. Ma condi­tion physique, c’est un de mes points forts », a déclaré Vacherot en confé­rence de presse. 

L’objectif est de conti­nuer de rêver sur le Rocher…

Publié le vendredi 10 avril 2026 à 15:31

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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