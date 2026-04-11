Em demo‐finale, le Monegasque s’at­taque au tenant du titre, un cerant Carlos Alcaraz. Le défi est un peu fou mais Valentin n’a pas dit son dernier mot.

« Je vais discuter avec mon équipe pour essayer de voir comment je peux le battre. Mon prin­cipal atout, c’est que je joue à domi­cile. Au cours de ces matchs, j’ai pu déve­lopper mon vrai jeu. Ce serait formi­dable si je pouvais le faire tout le temps, bien sûr, mais à la fin de ces matchs, j’ai réussi à être plus agressif, à frapper plus fort, à monter au filet. Demain (aujourd’hui), je devrai le faire dès le début du match. Sinon, je vais emn prendre de tous les côtés. Je suis très impa­tient, j’ai hâte d’y être, et je n’aurai pas le choix, donc je vais tout donner »