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Vacherot qui va défier Alcaraz : « Mon prin­cipal atout, c’est que je joue à domicile »

Par
Laurent Trupiano
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Em demi‐finales, le Monégasque s’at­taque au tenant du titre, un certain Carlos Alcaraz. Le défi est un peu fou mais Valentin n’a pas dit son dernier mot.

« Je vais discuter avec mon équipe pour essayer de voir comment je peux le battre.  Mon prin­cipal atout, c’est que je joue à domi­cile. Au cours de ces matchs, j’ai pu déve­lopper mon vrai jeu.  Ce serait formi­dable si je pouvais le faire tout le temps, bien sûr, mais à la fin de ces matchs, j’ai réussi à être plus agressif, à frapper plus fort, à monter au filet. Demain (aujourd’hui), je devrai le faire dès le début du match.  Sinon, je vais emn prendre de tous les côtés. Je suis très impa­tient, j’ai hâte d’y être, et je n’aurai pas le choix, donc je vais tout donner. »

Publié le samedi 11 avril 2026 à 08:10

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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