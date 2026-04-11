Em demi‐finales, le Monégasque s’attaque au tenant du titre, un certain Carlos Alcaraz. Le défi est un peu fou mais Valentin n’a pas dit son dernier mot.
« Je vais discuter avec mon équipe pour essayer de voir comment je peux le battre. Mon principal atout, c’est que je joue à domicile. Au cours de ces matchs, j’ai pu développer mon vrai jeu. Ce serait formidable si je pouvais le faire tout le temps, bien sûr, mais à la fin de ces matchs, j’ai réussi à être plus agressif, à frapper plus fort, à monter au filet. Demain (aujourd’hui), je devrai le faire dès le début du match. Sinon, je vais emn prendre de tous les côtés. Je suis très impatient, j’ai hâte d’y être, et je n’aurai pas le choix, donc je vais tout donner. »
Publié le samedi 11 avril 2026 à 08:10