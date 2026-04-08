Pour le moment, c’est sûre­ment l’un des meilleurs matchs de la semaine par son contenu, l’am­biance et le niveau de jeu proposé par les deux champions.

Au final, c’est la nouvelle star moné­gasque qui s’im­pose en deux manches juste au début de la « nuit » : 7–6 (8), 7–5. Le Monégasque a fait preuve de coeur et d’au­dace aussi en montant souvent au filet. En confé­rence de presse, après cette belle victoire devant son public, Valentin a analysé froi­de­ment ce qu’il s’est passé sur le court.

« C’est exac­te­ment ce à quoi je m’attendais. Lorenzo essayait de jouer son jeu sur terre battue avec ses services vers l’extérieur, et il essayait de dicter le point, de me faire courir. Mais il ne parve­nait à me faire courir que lorsque mes coups n’étaient pas aussi bons. Dans les moments impor­tants, j’ai mieux joué et il n’y est pas parvenu. Cela signifie que j’ai pu jouer suffi­sam­ment long dans les moments impor­tants et que j’ai pu remporter les points déci­sifs. J’ai réussi à servir presque aussi bien que sur dur sur la terre battue, et j’espère que cela va conti­nuer ainsi »