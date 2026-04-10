Si Darren Cahill fait davantage figure de coach mental pour Jannik Sinner, Simone Vagnozzi se charge de son côté de toute la partie technique.
Aux côtés de son jeune compatriote depuis 2022, Simone a véritablement façonné le jeu de son poulain jusqu’à que ce dernier devienne le meilleur joueur du monde avec Carlos Alcaraz.
Dans une récente interview accordée à Puntodebreak, le technicien italien, après avoir évoqué les progrès de Jannik sur terre battue, a mis en lumière sa capacité à toujours vouloir progresser.
« On analyse davantage les défaites que les victoires. C’est lui le premier à vouloir revoir les matchs et comprendre ce qu’il aurait pu mieux faire. Il faut digérer la défaite, pas l’éviter. Au début, j’ai ressenti une grande responsabilité, je savais que j’avais un diamant entre les mains. À présent, chaque défaite est vécue comme un drame. Il se lève chaque jour en pensant à comment devenir un meilleur joueur. »
Publié le vendredi 10 avril 2026 à 12:32