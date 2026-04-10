Si Darren Cahill fait davan­tage figure de coach mental pour Jannik Sinner, Simone Vagnozzi se charge de son côté de toute la partie technique.

Aux côtés de son jeune compa­triote depuis 2022, Simone a véri­ta­ble­ment façonné le jeu de son poulain jusqu’à que ce dernier devienne le meilleur joueur du monde avec Carlos Alcaraz.

Dans une récente inter­view accordée à Puntodebreak, le tech­ni­cien italien, après avoir évoqué les progrès de Jannik sur terre battue, a mis en lumière sa capa­cité à toujours vouloir progresser.

« On analyse davan­tage les défaites que les victoires. C’est lui le premier à vouloir revoir les matchs et comprendre ce qu’il aurait pu mieux faire. Il faut digérer la défaite, pas l’éviter. Au début, j’ai ressenti une grande respon­sa­bi­lité, je savais que j’avais un diamant entre les mains. À présent, chaque défaite est vécue comme un drame. Il se lève chaque jour en pensant à comment devenir un meilleur joueur. »