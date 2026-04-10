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Vagnozzi, entraî­neur de Sinner : « Au début, j’ai ressenti une grande respon­sa­bi­lité car je savais que j’avais un diamant brut entre les mains. À présent, chaque défaite est vécue comme un drame »

Par
Thomas S
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Si Darren Cahill fait davan­tage figure de coach mental pour Jannik Sinner, Simone Vagnozzi se charge de son côté de toute la partie technique.

Aux côtés de son jeune compa­triote depuis 2022, Simone a véri­ta­ble­ment façonné le jeu de son poulain jusqu’à que ce dernier devienne le meilleur joueur du monde avec Carlos Alcaraz.

Dans une récente inter­view accordée à Puntodebreak, le tech­ni­cien italien, après avoir évoqué les progrès de Jannik sur terre battue, a mis en lumière sa capa­cité à toujours vouloir progresser. 

« On analyse davan­tage les défaites que les victoires. C’est lui le premier à vouloir revoir les matchs et comprendre ce qu’il aurait pu mieux faire. Il faut digérer la défaite, pas l’éviter. Au début, j’ai ressenti une grande respon­sa­bi­lité, je savais que j’avais un diamant entre les mains. À présent, chaque défaite est vécue comme un drame. Il se lève chaque jour en pensant à comment devenir un meilleur joueur. »

Publié le vendredi 10 avril 2026 à 12:32

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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