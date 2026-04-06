Vainqueur impro­bable du Masters 1000 de Shanghai en octobre dernier, Valentin Vacherot a complè­te­ment changé de statut et de dimen­sion depuis ce fameux sacre historique.

Désormais 23e joueur mondial et tête de série sur les tour­nois du Grand Chelem, le Monégasque ne semble pas avoir pris la grosse tête si l’on en croit son inter­view un peu décalée accordée à nos confrères d’Eurosport avant le début du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

En effet, même en côtoyant les nombreuses voitures de luxe au sein de la Principauté, où il habite, Valentin est resté fidèle à sa bonne vielle 307. Extraits.

Question : « Est‐ce que c’est vrai que tu es resté fidèle à ta Peugeot 307 ?

Vacherot : Ouais. Complètement.

Q : Pas de raison d’en changer ?

V : Non. Je l’ai acheté trois semaines avant Shanghai donc ce serait un peu bête de déjà la laisser partir. Elle est parfaite pour Monaco.

Q : Pas d’envie de s’of­frir une voiture un peu plus luxueuse avec le succès récent ?

V : À un moment, sûre­ment, mais même si je fais cela, je n’aurai pas besoin de lâcher ma 307. Je l’ap­pelle mon petit kart. Elle est trop bien. Tu peux faire des bons créneaux entre deux belles voitures. Si on me touche, c’est pas très grave. »