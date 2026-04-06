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Valentin Vacherot (23e), qui continue de rouler avec une voiture fran­çaise très modeste : « Tu peux faire des bons créneaux entre deux belles voitures à Monaco. Si on me touche, ce n’est pas très grave »

Par
Thomas S
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Vainqueur impro­bable du Masters 1000 de Shanghai en octobre dernier, Valentin Vacherot a complè­te­ment changé de statut et de dimen­sion depuis ce fameux sacre historique. 

Désormais 23e joueur mondial et tête de série sur les tour­nois du Grand Chelem, le Monégasque ne semble pas avoir pris la grosse tête si l’on en croit son inter­view un peu décalée accordée à nos confrères d’Eurosport avant le début du Masters 1000 de Monte‐Carlo. 

En effet, même en côtoyant les nombreuses voitures de luxe au sein de la Principauté, où il habite, Valentin est resté fidèle à sa bonne vielle 307. Extraits. 

Question : « Est‐ce que c’est vrai que tu es resté fidèle à ta Peugeot 307 ?
Vacherot : Ouais. Complètement.
Q : Pas de raison d’en changer ?
V : Non. Je l’ai acheté trois semaines avant Shanghai donc ce serait un peu bête de déjà la laisser partir. Elle est parfaite pour Monaco.
Q : Pas d’envie de s’of­frir une voiture un peu plus luxueuse avec le succès récent ?
V : À un moment, sûre­ment, mais même si je fais cela, je n’aurai pas besoin de lâcher ma 307. Je l’ap­pelle mon petit kart. Elle est trop bien. Tu peux faire des bons créneaux entre deux belles voitures. Si on me touche, c’est pas très grave. »

Publié le lundi 6 avril 2026 à 19:01

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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