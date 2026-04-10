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Valentin Vacherot à un jour­na­liste : « Vous ne devriez pas me le dire, car c’est quelque chose que je ne regarde pas avant la fin du tournoi »

Par
Thomas S
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De passage ce jeudi soir en confé­rence de presse après sa nouvelle victoire épique face à Hubert Hurkacz en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Valentin Vacherot a tenu à rester très concentré sur la suite de son tournoi, malgré une tenta­tion évidente de savourer et de célé­brer un peu. 

Une atti­tude illus­trée par sa réponse livrée à un jour­na­liste qui lui rappe­lait juste qu’il avait écrit l’his­toire du sport moné­gasque avec sa quali­fi­ca­tion en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo et sa nouvelle place au clas­se­ment ATP. Extraits. 

Q. C’est la première fois qu’un Monégasque atteint les quarts de finale, et vous allez entrer dans le top 20.
VALENTIN VACHEROT : Vous ne devriez pas me le dire, car c’est quelque chose que je ne regarde pas avant la fin du tournoi. Bien sûr, avec les réseaux sociaux, c’est diffi­cile de ne pas en avoir conscience, mais je préfère ne pas y penser.

Q. Qu’est‐ce que cela signifie pour vous ?
VALENTIN VACHEROT : Je savais que cela arri­ve­rait un jour ou l’autre. Je savais que j’al­lais entrer dans le top 20, surtout après Shanghai. Mais main­te­nant, je n’ai plus de limites. Le top 20, c’est génial, mais je ne pense qu’au fait que je suis en quarts de finale ici. J’ai un match à jouer demain. Je penserai au reste après.

Publié le vendredi 10 avril 2026 à 11:01

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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