De passage ce jeudi soir en confé­rence de presse après sa nouvelle victoire épique face à Hubert Hurkacz en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Valentin Vacherot a tenu à rester très concentré sur la suite de son tournoi, malgré une tenta­tion évidente de savourer et de célé­brer un peu.

Une atti­tude illus­trée par sa réponse livrée à un jour­na­liste qui lui rappe­lait juste qu’il avait écrit l’his­toire du sport moné­gasque avec sa quali­fi­ca­tion en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo et sa nouvelle place au clas­se­ment ATP. Extraits.

Q. C’est la première fois qu’un Monégasque atteint les quarts de finale, et vous allez entrer dans le top 20.

VALENTIN VACHEROT : Vous ne devriez pas me le dire, car c’est quelque chose que je ne regarde pas avant la fin du tournoi. Bien sûr, avec les réseaux sociaux, c’est diffi­cile de ne pas en avoir conscience, mais je préfère ne pas y penser.

Q. Qu’est‐ce que cela signifie pour vous ?

VALENTIN VACHEROT : Je savais que cela arri­ve­rait un jour ou l’autre. Je savais que j’al­lais entrer dans le top 20, surtout après Shanghai. Mais main­te­nant, je n’ai plus de limites. Le top 20, c’est génial, mais je ne pense qu’au fait que je suis en quarts de finale ici. J’ai un match à jouer demain. Je penserai au reste après.