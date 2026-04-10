De passage ce jeudi soir en conférence de presse après sa nouvelle victoire épique face à Hubert Hurkacz en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Valentin Vacherot a tenu à rester très concentré sur la suite de son tournoi, malgré une tentation évidente de savourer et de célébrer un peu.
Une attitude illustrée par sa réponse livrée à un journaliste qui lui rappelait juste qu’il avait écrit l’histoire du sport monégasque avec sa qualification en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo et sa nouvelle place au classement ATP. Extraits.
Q. C’est la première fois qu’un Monégasque atteint les quarts de finale, et vous allez entrer dans le top 20.
VALENTIN VACHEROT : Vous ne devriez pas me le dire, car c’est quelque chose que je ne regarde pas avant la fin du tournoi. Bien sûr, avec les réseaux sociaux, c’est difficile de ne pas en avoir conscience, mais je préfère ne pas y penser.
Q. Qu’est‐ce que cela signifie pour vous ?
VALENTIN VACHEROT : Je savais que cela arriverait un jour ou l’autre. Je savais que j’allais entrer dans le top 20, surtout après Shanghai. Mais maintenant, je n’ai plus de limites. Le top 20, c’est génial, mais je ne pense qu’au fait que je suis en quarts de finale ici. J’ai un match à jouer demain. Je penserai au reste après.
Publié le vendredi 10 avril 2026 à 11:01