Auteur d’un magnifique parcours à domicile, quelques mois après son improbable sacre à Shanghai, Valentin Vacherot a finalement cédé face à Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo (6−4, 6–4).
Et s’il est tombé les armes à la main face au numéro 1 mondial, le Monégasque avait encore en travers de la gorge après le match ce jeu de service concédé à 4–4 dans le deuxième set, alors qu’il menait 40–15.
« Ce fut un super tournoi. Je garderai ces souvenirs toute ma vie. Même c’était Alcaraz de l’autre côté du filet, je suis content d’être sorti de ce match avec un peu de frustration, car cela montre que je veux faire encore mieux. Je veux le mettre encore plus en difficulté. Mais pour une première fois contre lui, je pense que c’était déjà un beau combat », a déclaré en conférence de presse le joueur de 27 ans, qui intégrera le top 20 lundi et s’installera même au 17e rang mondial.
Publié le samedi 11 avril 2026 à 19:35