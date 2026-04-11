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Valentin Vacherot, après sa défaite contre Alcaraz : « Même si c’est Carlos de l’autre côté du filet, je suis content d’être sorti de ce match avec un peu de frustration »

Par
Baptiste Mulatier
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Auteur d’un magni­fique parcours à domi­cile, quelques mois après son impro­bable sacre à Shanghai, Valentin Vacherot a fina­le­ment cédé face à Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo (6−4, 6–4).

Et s’il est tombé les armes à la main face au numéro 1 mondial, le Monégasque avait encore en travers de la gorge après le match ce jeu de service concédé à 4–4 dans le deuxième set, alors qu’il menait 40–15.

« Ce fut un super tournoi. Je garderai ces souve­nirs toute ma vie. Même c’était Alcaraz de l’autre côté du filet, je suis content d’être sorti de ce match avec un peu de frus­tra­tion, car cela montre que je veux faire encore mieux. Je veux le mettre encore plus en diffi­culté. Mais pour une première fois contre lui, je pense que c’était déjà un beau combat », a déclaré en confé­rence de presse le joueur de 27 ans, qui inté­grera le top 20 lundi et s’ins­tal­lera même au 17e rang mondial. 

Publié le samedi 11 avril 2026 à 19:35

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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