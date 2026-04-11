Auteur d’un magni­fique parcours à domi­cile, quelques mois après son impro­bable sacre à Shanghai, Valentin Vacherot a fina­le­ment cédé face à Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo (6−4, 6–4).

Et s’il est tombé les armes à la main face au numéro 1 mondial, le Monégasque avait encore en travers de la gorge après le match ce jeu de service concédé à 4–4 dans le deuxième set, alors qu’il menait 40–15.

« Ce fut un super tournoi. Je garderai ces souve­nirs toute ma vie. Même c’était Alcaraz de l’autre côté du filet, je suis content d’être sorti de ce match avec un peu de frus­tra­tion, car cela montre que je veux faire encore mieux. Je veux le mettre encore plus en diffi­culté. Mais pour une première fois contre lui, je pense que c’était déjà un beau combat », a déclaré en confé­rence de presse le joueur de 27 ans, qui inté­grera le top 20 lundi et s’ins­tal­lera même au 17e rang mondial.