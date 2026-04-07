« Pour être honnête, je préfère gagner Monte‐Carlo qu’un Grand Chelem », a déclaré Valentin Vacherot dans le dernier épisode du podcast de l’Open d’Australie, « The Sit‐Down ».
Titré à la surprise générale à Shanghai en octobre dernier, et aujourd’hui classé 23e mondial, Valentin Vacherot arrivait avec un tout autre statut chez lui, à Monte‐Carlo, et une pression différente.
Bousculé au premier tour par l’Argentin Juan Manuel Cerundolo (71e mondial), qui l’a mené d’un set et d’un break, le Monégasque a notamment pu compter sur le soutien de son cousin, Arthur Rinderknech, pour inverser la tendance (5−7, 6–2, 6–1).
« Je suis un peu tombé dans un trou les deux derniers jeux du premier et surtout les deux premiers du second, où c’était un peu cataclysmique. Jusqu’à cette balle de break que je sauve. Je sauve ensuite les deux balles de débreak, je lève les bras, je balance une balle, voilà ça me lâche. A partir de là, c’était reparti, c’était un nouveau match. Il fallait que ça sorte. A 2–1, j’ai en plus vu Arthur qui s’amusait dans les tribunes. Et ça, c’est rare. Ça m’a donné un énorme coup de boost. Je suis allé chercher le public, plus j’allais les chercher, plus ça me détendait et me faisait bien jouer », a raconté Vacherot au micro d’Eurosport.
Rinderknech wants to hear the crowd for his cousin 🤣#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/X6LsBVChQh— Rolex Monte‐Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 6, 2026
Pour continuer de rêver et tenter de se qualifier en huitièmes de finale, Valentin Vacherot affrontera le finaliste de la dernière édition, Lorenzo Musetti, tandis qu’Arthur Rinderknech, tombeur de Karen Khachanov (7−5, 6–2), fera face à Joao Fonseca.
Publié le mardi 7 avril 2026 à 10:31