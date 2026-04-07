« Pour être honnête, je préfère gagner Monte‐Carlo qu’un Grand Chelem », a déclaré Valentin Vacherot dans le dernier épisode du podcast de l’Open d’Australie, « The Sit‐Down ».

Titré à la surprise géné­rale à Shanghai en octobre dernier, et aujourd’hui classé 23e mondial, Valentin Vacherot arri­vait avec un tout autre statut chez lui, à Monte‐Carlo, et une pres­sion différente.

Bousculé au premier tour par l’Argentin Juan Manuel Cerundolo (71e mondial), qui l’a mené d’un set et d’un break, le Monégasque a notam­ment pu compter sur le soutien de son cousin, Arthur Rinderknech, pour inverser la tendance (5−7, 6–2, 6–1).

« Je suis un peu tombé dans un trou les deux derniers jeux du premier et surtout les deux premiers du second, où c’était un peu cata­clys­mique. Jusqu’à cette balle de break que je sauve. Je sauve ensuite les deux balles de débreak, je lève les bras, je balance une balle, voilà ça me lâche. A partir de là, c’était reparti, c’était un nouveau match. Il fallait que ça sorte. A 2–1, j’ai en plus vu Arthur qui s’amu­sait dans les tribunes. Et ça, c’est rare. Ça m’a donné un énorme coup de boost. Je suis allé cher­cher le public, plus j’al­lais les cher­cher, plus ça me déten­dait et me faisait bien jouer », a raconté Vacherot au micro d’Eurosport.

Rinderknech wants to hear the crowd for his cousin 🤣#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/X6LsBVChQh — Rolex Monte‐Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 6, 2026

Pour conti­nuer de rêver et tenter de se quali­fier en huitièmes de finale, Valentin Vacherot affron­tera le fina­liste de la dernière édition, Lorenzo Musetti, tandis qu’Arthur Rinderknech, tombeur de Karen Khachanov (7−5, 6–2), fera face à Joao Fonseca.