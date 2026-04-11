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Valentin Vacherot, avant sa demi‐finale contre Carlos Alcaraz : « Je suis content de jouer un peu plus tôt parce que chaque jour, la pres­sion montait tout au long de la journée »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur de Juan Manuel Cerundolo, Lorenzo Musetti, Hubert Hurkacz et Alex de Minaur toujours en fin d’après‐midi/début de soirée, Valentin Vacherot va affronter Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo dans des condi­tions diffé­rentes, plus tôt dans la journée. Et il semble s’en réjouir. 

« Vendredi soir, c’était encore plus humide que les autres soirs, et il fait très peu de fautes, donc c’était dur. Il y a un an ou six mois, je n’au­rais pas pu m’en sortir, mais je suis content de pouvoir jouer un peu plus tôt demain, parce que chaque jour, la pres­sion montait tout au long de la journée, en jouant le dernier match, donc je suis content de jouer plus tôt demain », a déclaré le Monégasque en confé­rence de presse. 

Assuré d’in­té­grer le top 20 lundi, quelques mois après son impro­bable sacre à Shanghai, Vacherot va tenter un nouvel exploit face au tenant du titre et numéro 1 mondial. Avec toujours ce rêve en tête de remporter « son » tournoi. 

Publié le samedi 11 avril 2026 à 14:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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