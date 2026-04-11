Tombeur de Juan Manuel Cerundolo, Lorenzo Musetti, Hubert Hurkacz et Alex de Minaur toujours en fin d’après‐midi/début de soirée, Valentin Vacherot va affronter Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo dans des conditions différentes, plus tôt dans la journée. Et il semble s’en réjouir.
« Vendredi soir, c’était encore plus humide que les autres soirs, et il fait très peu de fautes, donc c’était dur. Il y a un an ou six mois, je n’aurais pas pu m’en sortir, mais je suis content de pouvoir jouer un peu plus tôt demain, parce que chaque jour, la pression montait tout au long de la journée, en jouant le dernier match, donc je suis content de jouer plus tôt demain », a déclaré le Monégasque en conférence de presse.
Assuré d’intégrer le top 20 lundi, quelques mois après son improbable sacre à Shanghai, Vacherot va tenter un nouvel exploit face au tenant du titre et numéro 1 mondial. Avec toujours ce rêve en tête de remporter « son » tournoi.
Publié le samedi 11 avril 2026 à 14:25