Tombeur de Juan Manuel Cerundolo, Lorenzo Musetti, Hubert Hurkacz et Alex de Minaur toujours en fin d’après‐midi/début de soirée, Valentin Vacherot va affronter Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo dans des condi­tions diffé­rentes, plus tôt dans la journée. Et il semble s’en réjouir.

« Vendredi soir, c’était encore plus humide que les autres soirs, et il fait très peu de fautes, donc c’était dur. Il y a un an ou six mois, je n’au­rais pas pu m’en sortir, mais je suis content de pouvoir jouer un peu plus tôt demain, parce que chaque jour, la pres­sion montait tout au long de la journée, en jouant le dernier match, donc je suis content de jouer plus tôt demain », a déclaré le Monégasque en confé­rence de presse.

Assuré d’in­té­grer le top 20 lundi, quelques mois après son impro­bable sacre à Shanghai, Vacherot va tenter un nouvel exploit face au tenant du titre et numéro 1 mondial. Avec toujours ce rêve en tête de remporter « son » tournoi.