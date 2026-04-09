Il y a vrai­ment quelque chose de magique et d’unique chez Valentin Vacherot. Inconnu, il y a quelques mois, le Monégasque, devenu une figure du circuit, n’a pas changé d’at­ti­tude sur le court.

Si sa tech­nique n’est pas d’une grande pureté, il sait toujours jouer le coup juste et surtout parvient à se concen­trer sur les temps forts d’un duel. C’est exac­te­ment ce qu’il s’est passé ce mercredi face à Musetti dans le tie‐break, tout comme lors de la fin du second set.

Autre vrai atout, Valentin joue avec le public, ça le pousse plus que cela ne le stresse. C’est pour toutes ces raisons qu’il est un joueur à part et qu’il crée un vent de frai­cheur. Anti‐star, il roule en Peugeot. Pour le moment, une seule chose compte pour lui, la qualité de son tennis. D’autres devraient s’en inspirer.

Et quand il nous explique, « si on m’avait dit il y a un an que je battrais un joueur du top 5 sur terre battue sur mon court central, lors d’une session en soirée au deuxième tour de mon tournoi, je ne l’au­rais pas cru. Et pour­tant, j’y étais. C’est fou », on sait qu’il ne calcule rien, qu’il est naturel, bien dans sa peau et son tennis.