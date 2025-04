C’est déci­dé­ment la journée des surprises en ce premier dimanche du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Avant que Richard Gasquet ne décidé de prolonger le plaisir en s’of­frant Matteo Arnaldi, le local Valentin Vacherot, invité comme le Français par les orga­ni­sa­teurs, a frappé un grand coup en décro­chant sa toute première victoire sur le circuit prin­cipal, chez lui, et en deve­nant le premier Monégasque à s’im­poser sur le Rocher depuis… son frère et entraî­neur, Benjamin Balleret.

Une belle histoire qu’il s’est empressé de nous partager en confé­rence de presse d’après match.

Roared on by the home crowd, Monaco’s @val_vacherot stuns Struff 6–2, 6–1 !#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/9BLI67bAfY — Rolex Monte‐Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 6, 2025

« C’était très spécial, bien sûr. L’anecdote, c’est que le dernier Monégasque à avoir gagné un match ici, c’est mon frère, qui est aussi mon entraî­neur, Benjamin Balleret. C’est un grand moment pour moi, pour la famille, pour le pays. Enfin, ce n’est que le début, je l’es­père. Avant un match, c’est toujours diffi­cile de s’at­tendre à quelque chose. On ne sait jamais ce qui va se passer, mais ça fait long­temps. Je me sens extrê­me­ment bien. J’ai bien joué, surtout ces dernières semaines. Quelque chose dans ma tête me disait que ce serait mon jour, ma semaine, et j’ai très bien joué. Mais bien sûr, je ne pouvais pas espérer gagner en 58 minutes contre un joueur comme lui. On ne sait jamais avant le match. Mais c’est bon pour mon corps, et je n’ai pas dépensé trop d’énergie à attendre la suite. »