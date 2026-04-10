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Valentin Vacherot n’est pas Daniil Medvedev : « Je ne casserai pas de raquette. Depuis le début du tournoi, c’est plutôt la boîte à serviettes qui a reçu mes coups de pieds »

Par
Laurent Trupiano
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Quand un joueur joue le jeu et ne se contente pas d’utiilser un wording conseillé par son agent, les confé­rences de presse sont souvent inté­res­santes et naturelles. 

Fatigué par son match et même s’il état tard, Valentin nous a encore régalé avec quelques petites anecdotes. 

On est loin des réponses mièvres de certains cadors du circuit qui ont peur de « tout ». 

Du coup, quand un confrère lui a demandé s’il pouvait se comporter comme Daniil et briser des raquettes, Valentin s’est un peu amusé.

« Quoi qu’il arrive, je ne casse­rais pas ma raquette. Après e pense que mon équipe aime­rait bien que je casse une raquette de temps en temps, mais dans ce cas‐là, je me blesse avec la raquette. Ils préfèrent donc que je ne le fasse pas. Depuis le début du tournoi, c’est plutôt la boîte à serviettes qui a reçu mes coups de pied »

Publié le vendredi 10 avril 2026 à 08:25

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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