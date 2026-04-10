Quand un joueur joue le jeu et ne se contente pas d’utiilser un wording conseillé par son agent, les confé­rences de presse sont souvent inté­res­santes et naturelles.

Fatigué par son match et même s’il état tard, Valentin nous a encore régalé avec quelques petites anecdotes.

On est loin des réponses mièvres de certains cadors du circuit qui ont peur de « tout ».

Du coup, quand un confrère lui a demandé s’il pouvait se comporter comme Daniil et briser des raquettes, Valentin s’est un peu amusé.



« Quoi qu’il arrive, je ne casse­rais pas ma raquette. Après e pense que mon équipe aime­rait bien que je casse une raquette de temps en temps, mais dans ce cas‐là, je me blesse avec la raquette. Ils préfèrent donc que je ne le fasse pas. Depuis le début du tournoi, c’est plutôt la boîte à serviettes qui a reçu mes coups de pied »