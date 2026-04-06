Titré à la surprise générale à Shanghai en octobre dernier, et aujourd’hui classé 23e mondial, Valentin Vacherot arrive avec un tout autre statut chez lui, à Monte‐Carlo, où il va affronter le qualifié argentin Juan Manuel Cerundolo (71e mondial) au premier tour.
Dans le dernier épisode du podcast de l’Open d’Australie, « The Sit‐Down », le joueur de 27 ans a évoqué son plus grand rêve dans le tennis avec beaucoup de sincérité.
« I’d rather win Monte Carlo than a Grand Slam, if I could, to be honest.«— #AusOpen (@AustralianOpen) April 6, 2026
Valentin Vacherot shares his love for a trophy close to his heart and home, on the latest episode of The Sit‐Down 🎧: https://t.co/Jdq8pJfQdh pic.twitter.com/ul63qDkV4K
« C’était ma semaine préférée de l’année. Je n’attendais que le tournoi. Mon entraîneur, qui est mon demi‐frère (Benjamin Balleret, ndlr), jouait à l’époque. Il a surtout été classé autour de la 200e place tout au long de sa carrière, mais comme il est lui aussi de Monaco, il obtenait une wild card chaque année, ce qui me permettait de le voir jouer là‐bas. Je priais pour que ça tombe pendant les vacances, pour pouvoir passer sans problème de 9 h à 19 h sur place et assister à tous les matchs de simple possibles, obtenir tous les autographes possibles, et c’est pour ça que c’est bizarre, mais je préfère gagner Monte‐Carlo plutôt qu’un Grand Chelem, pour être honnête. Bien sûr, ça ne me dérangerait pas de remporter un Grand Chelem. C’est juste vraiment spécial. C’est le club où j’ai toujours joué au tennis. »
Publié le lundi 6 avril 2026 à 13:12