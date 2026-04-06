Titré à la surprise géné­rale à Shanghai en octobre dernier, et aujourd’hui classé 23e mondial, Valentin Vacherot arrive avec un tout autre statut chez lui, à Monte‐Carlo, où il va affronter le qualifié argentin Juan Manuel Cerundolo (71e mondial) au premier tour.

Dans le dernier épisode du podcast de l’Open d’Australie, « The Sit‐Down », le joueur de 27 ans a évoqué son plus grand rêve dans le tennis avec beau­coup de sincérité.

« I’d rather win Monte Carlo than a Grand Slam, if I could, to be honest.«



Valentin Vacherot shares his love for a trophy close to his heart and home, on the latest episode of The Sit‐Down 🎧: https://t.co/Jdq8pJfQdh pic.twitter.com/ul63qDkV4K — #AusOpen (@AustralianOpen) April 6, 2026

« C’était ma semaine préférée de l’année. Je n’at­ten­dais que le tournoi. Mon entraî­neur, qui est mon demi‐frère (Benjamin Balleret, ndlr), jouait à l’époque. Il a surtout été classé autour de la 200e place tout au long de sa carrière, mais comme il est lui aussi de Monaco, il obte­nait une wild card chaque année, ce qui me permet­tait de le voir jouer là‐bas. Je priais pour que ça tombe pendant les vacances, pour pouvoir passer sans problème de 9 h à 19 h sur place et assister à tous les matchs de simple possibles, obtenir tous les auto­graphes possibles, et c’est pour ça que c’est bizarre, mais je préfère gagner Monte‐Carlo plutôt qu’un Grand Chelem, pour être honnête. Bien sûr, ça ne me déran­ge­rait pas de remporter un Grand Chelem. C’est juste vrai­ment spécial. C’est le club où j’ai toujours joué au tennis. »