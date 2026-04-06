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Valentin Vacherot : « Pour être honnête, je préfère gagner Monte‐Carlo qu’un Grand Chelem »

Par
Baptiste Mulatier
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Titré à la surprise géné­rale à Shanghai en octobre dernier, et aujourd’hui classé 23e mondial, Valentin Vacherot arrive avec un tout autre statut chez lui, à Monte‐Carlo, où il va affronter le qualifié argentin Juan Manuel Cerundolo (71e mondial) au premier tour. 

Dans le dernier épisode du podcast de l’Open d’Australie, « The Sit‐Down », le joueur de 27 ans a évoqué son plus grand rêve dans le tennis avec beau­coup de sincérité. 

« C’était ma semaine préférée de l’année. Je n’at­ten­dais que le tournoi. Mon entraî­neur, qui est mon demi‐frère (Benjamin Balleret, ndlr), jouait à l’époque. Il a surtout été classé autour de la 200e place tout au long de sa carrière, mais comme il est lui aussi de Monaco, il obte­nait une wild card chaque année, ce qui me permet­tait de le voir jouer là‐bas. Je priais pour que ça tombe pendant les vacances, pour pouvoir passer sans problème de 9 h à 19 h sur place et assister à tous les matchs de simple possibles, obtenir tous les auto­graphes possibles, et c’est pour ça que c’est bizarre, mais je préfère gagner Monte‐Carlo plutôt qu’un Grand Chelem, pour être honnête. Bien sûr, ça ne me déran­ge­rait pas de remporter un Grand Chelem. C’est juste vrai­ment spécial. C’est le club où j’ai toujours joué au tennis. »

Publié le lundi 6 avril 2026 à 13:12

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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