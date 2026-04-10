« Pour être honnête, je préfère gagner le Masters 1000 de Monte‐Carlo qu’un Grand Chelem », décla­rait Valentin Vacherot dans le dernier épisode du podcast de l’Open d’Australie, « The Sit‐Down ».

Titré à la surprise géné­rale à Shanghai en octobre dernier, et aujourd’hui classé 23e mondial, le Monégasque arri­vait avec un tout autre statut chez lui, à Monte‐Carlo, et une pres­sion différente.

Quelques jours plus tard, le joueur de 27 ans se retrouve dans le dernier carré du tournoi, grâce à des victoires face à Juan Manuel Cerundolo, Lorenzo Musetti, Hubert Hurkacz et enfin Alex de Minaur (6e mondial).

Au terme d’une grosse bataille, de 2 heures et 25 minutes, Vacherot a encore trouvé les ressources pour venir à bout de l’Australien sur un énorme retour de coup droit : 6–4, 3–6, 6–3.

Il peut conti­nuer de rêver et s’offre le droit de défier samedi le tenant du titre et numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, pour une place en finale. Énorme !