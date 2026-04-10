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Valentin Vacherot pour­suit son rêve et défiera Carlos Alcaraz !

Par
Baptiste Mulatier
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« Pour être honnête, je préfère gagner le Masters 1000 de Monte‐Carlo qu’un Grand Chelem »décla­rait Valentin Vacherot dans le dernier épisode du podcast de l’Open d’Australie, « The Sit‐Down ». 

Titré à la surprise géné­rale à Shanghai en octobre dernier, et aujourd’hui classé 23e mondial, le Monégasque arri­vait avec un tout autre statut chez lui, à Monte‐Carlo, et une pres­sion différente. 

Quelques jours plus tard, le joueur de 27 ans se retrouve dans le dernier carré du tournoi, grâce à des victoires face à Juan Manuel Cerundolo, Lorenzo Musetti, Hubert Hurkacz et enfin Alex de Minaur (6e mondial). 

Au terme d’une grosse bataille, de 2 heures et 25 minutes, Vacherot a encore trouvé les ressources pour venir à bout de l’Australien sur un énorme retour de coup droit : 6–4, 3–6, 6–3.

Il peut conti­nuer de rêver et s’offre le droit de défier samedi le tenant du titre et numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, pour une place en finale. Énorme ! 

Publié le vendredi 10 avril 2026 à 20:00

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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