Auteur d’un superbe parcours à domi­cile, quelques mois après son impro­bable sacre à Shanghai, Valentin Vacherot a fini par céder face à Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo (6−4, 6–4).

Au terme d’une semaine éprou­vante, tant sur le plan émotionnel que physique, le Monégasque a logi­que­ment choisi de renoncer à l’ATP 500 de Barcelone (du 13 au 19 avril), privi­lé­giant la récupération.

Un choix de raison pour celui qui s’apprête à faire son entrée dans le top 20 mondial, avec une 17e place au clas­se­ment ce lundi.

Barcelona update :

OUT : Vacherot

IN : Lucky Loser — Entry List Updates (@EntryLists) April 12, 2026

Le joueur de 27 ans effec­tuera ainsi son retour à la compé­ti­tion lors du Masters 1000 de Madrid, prévu du 22 avril au 3 mai.