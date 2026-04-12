Auteur d’un superbe parcours à domicile, quelques mois après son improbable sacre à Shanghai, Valentin Vacherot a fini par céder face à Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo (6−4, 6–4).
Au terme d’une semaine éprouvante, tant sur le plan émotionnel que physique, le Monégasque a logiquement choisi de renoncer à l’ATP 500 de Barcelone (du 13 au 19 avril), privilégiant la récupération.
Un choix de raison pour celui qui s’apprête à faire son entrée dans le top 20 mondial, avec une 17e place au classement ce lundi.
Barcelona update :— Entry List Updates (@EntryLists) April 12, 2026
OUT : Vacherot
IN : Lucky Loser
Le joueur de 27 ans effectuera ainsi son retour à la compétition lors du Masters 1000 de Madrid, prévu du 22 avril au 3 mai.
Publié le dimanche 12 avril 2026 à 13:14