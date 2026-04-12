Accueil ATP ATP - Monte Carlo

Valentin Vacherot prend une déci­sion après sa défaite contre Carlos Alcaraz

Par
Baptiste Mulatier
-
1048

Auteur d’un superbe parcours à domi­cile, quelques mois après son impro­bable sacre à Shanghai, Valentin Vacherot a fini par céder face à Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo (6−4, 6–4).

Au terme d’une semaine éprou­vante, tant sur le plan émotionnel que physique, le Monégasque a logi­que­ment choisi de renoncer à l’ATP 500 de Barcelone (du 13 au 19 avril), privi­lé­giant la récupération.

Un choix de raison pour celui qui s’apprête à faire son entrée dans le top 20 mondial, avec une 17e place au clas­se­ment ce lundi.

Le joueur de 27 ans effec­tuera ainsi son retour à la compé­ti­tion lors du Masters 1000 de Madrid, prévu du 22 avril au 3 mai.

Publié le dimanche 12 avril 2026 à 13:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥