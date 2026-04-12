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Valentin Vacherot révèle ce que Carlos Alcaraz lui a dit lors de la poignée de main au filet

Par
Baptiste Mulatier
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Auteur d’un magni­fique parcours à domi­cile, quelques mois après son impro­bable sacre à Shanghai, Valentin Vacherot a fina­le­ment cédé samedi face à Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo (6−4, 6–4).

En confé­rence de presse, le Monégasque a évoqué sa brève discus­sion avec le tenant du titre et numéro 1 mondial lors de la tradi­tion­nelle poignée de main au filet. 

« Il m’a dit que j’avais fait un bon tournoi, et je lui ai souhaité bonne chance pour la finale et l’ai féli­cité pour tout ce qu’il accom­plit. C’était génial pour moi de jouer contre lui pour la première fois en demi‐finale ici, dans ce tournoi. »

Après la rencontre, l’Espagnol a égale­ment rendu hommage à son adver­saire en inscri­vant un message spécial sur la caméra.

Publié le dimanche 12 avril 2026 à 14:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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