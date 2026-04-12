Auteur d’un magni­fique parcours à domi­cile, quelques mois après son impro­bable sacre à Shanghai, Valentin Vacherot a fina­le­ment cédé samedi face à Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo (6−4, 6–4).

En confé­rence de presse, le Monégasque a évoqué sa brève discus­sion avec le tenant du titre et numéro 1 mondial lors de la tradi­tion­nelle poignée de main au filet.

« Il m’a dit que j’avais fait un bon tournoi, et je lui ai souhaité bonne chance pour la finale et l’ai féli­cité pour tout ce qu’il accom­plit. C’était génial pour moi de jouer contre lui pour la première fois en demi‐finale ici, dans ce tournoi. »

Après la rencontre, l’Espagnol a égale­ment rendu hommage à son adver­saire en inscri­vant un message spécial sur la caméra.