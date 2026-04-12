Auteur d’un magnifique parcours à domicile, quelques mois après son improbable sacre à Shanghai, Valentin Vacherot a finalement cédé samedi face à Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo (6−4, 6–4).
En conférence de presse, le Monégasque a évoqué sa brève discussion avec le tenant du titre et numéro 1 mondial lors de la traditionnelle poignée de main au filet.
« Il m’a dit que j’avais fait un bon tournoi, et je lui ai souhaité bonne chance pour la finale et l’ai félicité pour tout ce qu’il accomplit. C’était génial pour moi de jouer contre lui pour la première fois en demi‐finale ici, dans ce tournoi. »
Après la rencontre, l’Espagnol a également rendu hommage à son adversaire en inscrivant un message spécial sur la caméra.
Publié le dimanche 12 avril 2026 à 14:45