Pour le moment, c’est sûrement l’un des meilleurs matchs de la semaine par son contenu, l’ambiance et le niveau de jeu proposé par les deux champions.
Au final, c’est la nouvelle star monégasque qui s’impose en deux manches juste au début de la nuit : 7–6 (8), 7–5. Valentin Vacherot a fait preuve de coeur et d’audace aussi en montant souvent au filet. En conférence de presse, après cette belle victoire devant son public, il a analysé froidement ce qu’il s’est passé sur le court.
« C’est exactement ce à quoi je m’attendais. Lorenzo essayait de jouer son jeu sur terre battue avec ses services vers l’extérieur, et il essayait de dicter le point, de me faire courir. Mais il ne parvenait à me faire courir que lorsque mes coups n’étaient pas aussi bons. Dans les moments importants, j’ai mieux joué et il n’y est pas parvenu. Cela signifie que j’ai pu jouer suffisamment long dans les moments importants et que j’ai pu remporter les points décisifs. J’ai réussi à servir presque aussi bien que sur dur sur la terre battue, et j’espère que cela va continuer ainsi. »
Publié le mercredi 8 avril 2026 à 21:52