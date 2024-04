En confé­rence de presse après sa défaite face à Stefanos Tsitsipas en demi‐finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Jannik Sinner était forcé­ment déçu mais nulle­ment remonté comme une pendule contre le corps arbi­tral suite à la gros­sière erreur dont il a été victime lors de l’ul­time set.

Et une fois de plus, l’Italien confirme qu’il est un joueur spécial.

« Cela s’est passé, et on ne peut plus rien faire. Cela fait déjà partie du passé. C’est dur de l’accepter, je jouais super bien à ce moment‐là. Tout allait dans la bonne direc­tion sur le plan tactique. Malheureusement, ou heureu­se­ment, tout le monde peut faire une erreur. Moi aussi, je peux me tromper. C’est comme ça. Après, j’ai eu des crampes, proba­ble­ment à cause de ce qui s’est passé, parce que ça affecte aussi vos nerfs et on gamberge dans la tête, et c’est diffi­cile de jouer. J’ai quand même essayé de faire du mieux que je pouvais. Stefanos a élevé son niveau de jeu. Mais c’est souvent comme ça quand le rythme change. C’est d’ailleurs ce qui est amusant dans le tennis »