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Wawrinka à Monfils sur le fait qu’il était à l’aise face à lui : « Arrête, tu m’as taulé à Rotterdam, tu m’as privé d’un titre »

Par
Jean Muller
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United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

Il arrive toujours quelque chose le jour du média day à Monte‐Carlo quand il fait beau et que les joueurs sont alignés sur la terrasse pour répondre à des inter­views des diffé­rentes télévisions. 

C’est exac­te­ment ce qu’il s’est passé entre Stan Wawrinka qui a appellé Gaël Monfils pour répondre à une ques­tion diffi­cile : « Quel était le fran­çaise que Stan a le plus « apprécié«  ‘ sur le court ? ». 

Lors de cet échange, la « Monf » a insisté sur son profil tout en citant Simon et Gasquet. 

Si pour Simon, Stan a avoué que c’était vrai­ment dur, il a aussi précisé que face à Gasquet il avait eu des vraies belles batailles alors qu’il était moins à l’aise face à Tsonga. 

Quand Monfils a encore insisté pour dire qu’au final il avait été souvent dominé par Stan The Man, le Suisse a éclaté de rire en préci­sant un match en parti­cu­lier : « Arrête, tu m’as taulé à Rotterdam, tu m’as privé d’un titre »

A lire les statis­tiques ci‐dessous, on peut constater que les cham­pions ont pas vrai­ment le yeux rivés sur leurs statitiques.

Les duels de Stan face à 4 mous­que­taires
Wawrinka – Tsonga : 3–5
Wawrinka – Gasquet : 3–3
Wawrinka – Simon : 5–3
Wawrinka – Monfils : 3–4

Publié le dimanche 5 avril 2026 à 17:22

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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