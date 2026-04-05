Il arrive toujours quelque chose le jour du média day à Monte‐Carlo quand il fait beau et que les joueurs sont alignés sur la terrasse pour répondre à des interviews des différentes télévisions.
C’est exactement ce qu’il s’est passé entre Stan Wawrinka qui a appellé Gaël Monfils pour répondre à une question difficile : « Quel était le française que Stan a le plus « apprécié« ‘ sur le court ? ».
Lors de cet échange, la « Monf » a insisté sur son profil tout en citant Simon et Gasquet.
Si pour Simon, Stan a avoué que c’était vraiment dur, il a aussi précisé que face à Gasquet il avait eu des vraies belles batailles alors qu’il était moins à l’aise face à Tsonga.
Quand Monfils a encore insisté pour dire qu’au final il avait été souvent dominé par Stan The Man, le Suisse a éclaté de rire en précisant un match en particulier : « Arrête, tu m’as taulé à Rotterdam, tu m’as privé d’un titre »
A lire les statistiques ci‐dessous, on peut constater que les champions ont pas vraiment le yeux rivés sur leurs statitiques.
Les duels de Stan face à 4 mousquetaires
Wawrinka – Tsonga : 3–5
Wawrinka – Gasquet : 3–3
Wawrinka – Simon : 5–3
Wawrinka – Monfils : 3–4
Publié le dimanche 5 avril 2026 à 17:22