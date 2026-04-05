Il arrive toujours quelque chose le jour du média day à Monte‐Carlo quand il fait beau et que les joueurs sont alignés sur la terrasse pour répondre à des inter­views des diffé­rentes télévisions.

C’est exac­te­ment ce qu’il s’est passé entre Stan Wawrinka qui a appellé Gaël Monfils pour répondre à une ques­tion diffi­cile : « Quel était le fran­çaise que Stan a le plus « apprécié« ‘ sur le court ? ».

Lors de cet échange, la « Monf » a insisté sur son profil tout en citant Simon et Gasquet.

Si pour Simon, Stan a avoué que c’était vrai­ment dur, il a aussi précisé que face à Gasquet il avait eu des vraies belles batailles alors qu’il était moins à l’aise face à Tsonga.

Quand Monfils a encore insisté pour dire qu’au final il avait été souvent dominé par Stan The Man, le Suisse a éclaté de rire en préci­sant un match en parti­cu­lier : « Arrête, tu m’as taulé à Rotterdam, tu m’as privé d’un titre »

A lire les statis­tiques ci‐dessous, on peut constater que les cham­pions ont pas vrai­ment le yeux rivés sur leurs statitiques.

Les duels de Stan face à 4 mous­que­taires

Wawrinka – Tsonga : 3–5

Wawrinka – Gasquet : 3–3

Wawrinka – Simon : 5–3

Wawrinka – Monfils : 3–4