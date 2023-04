Stan Wawrinka peut vrai­ment s’en vouloir.

Impressionnant dans la première manche face à Taylor Fritz, ce mercredi au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, le joueur suisse a fini par s’in­cliner après avoir loupé pas moins de cinq balles de première manche (deux à 6–5 sur le service de l’Américain et trois dans le jeu décisif perdu 12 points à 10).

Logiquement, lors de son inter­view en confé­rence de presse d’après match, le Suisse s’est montré extrê­me­ment déçu tout en essayant d’ex­pli­quer ce manque de confiance.

« Évidemment que j’ai des regrets. J’ai pu avoir des balles de set au premier set, j’ai réussi à entrer dans le match et à gérer son jeu, mais malheu­reu­se­ment j’ai eu des hési­ta­tions, j’ai manqué de confiance. Je n’ai pas beau­coup de victoires derrière moi, je me mets à hésiter et à avoir du mal à prendre la déci­sion du meilleur coup à jouer. Ce n’est pas bon. »