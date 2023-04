Stan the Man a proposé un match d’un bon niveau face à Tallon Griekspoor (5−7, 6–3, 6–4) qu’il a dominé en trois manches au 1er tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo. En confé­rence de presse, le Suisse a confirmé qu’il se sentait mieux depuis quelques temps même s’il est diffi­cile de se fixer un réel objectif.

« Ce que je veux, c’est conti­nuer à gagner. Physiquement, je vais bien et mon niveau est assez élevé. Je suis capable de battre beau­coup de joueurs, je dois juste jouer mon jeu. Ce n’est pas simple d’avoir un objectif comme être Top 15… Je connais mon niveau et je sais que je peux battre beau­coup de joueurs. Avec opti­misme, le plus que je peux, la confiance va revenir, semaine après semaine. »