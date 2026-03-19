Si David Massey, le directeur du Masters 1000 de Monte‐Carlo, avait confié il y a quelques jours que les choix concernant les invitations pour l’édition 2026 (du 5 au 12 avril) étaient cornéliens, il y en a en tout cas un pour lequel il n’a pas dû hésiter trop longtemps.
En effet, Stan Wawrinka, vainqueur en 2014 sur le Rocher et qui prendra sa retraite à l’issue de cette saison 2026, a reçu une wild card amplement méritée.
Forte présence italienne oblige dans la région, c’est Matteo Berrettini qui a hérité de la deuxième invitation.
We are pleased to announce the first two wild cards for the singles main draw of the 2026 Rolex Monte‐Carlo Masters : @stanwawrinka and Matteo Berrettini !— Rolex Monte‐Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) March 19, 2026
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À noter que deux autres wild card doivent encore être annoncées dans les prochains jours.
Publié le jeudi 19 mars 2026 à 18:55