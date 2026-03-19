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Wawrinka honoré par le plus beau tournoi du monde

Par
Thomas S
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Si David Massey, le direc­teur du Masters 1000 de Monte‐Carlo, avait confié il y a quelques jours que les choix concer­nant les invi­ta­tions pour l’édi­tion 2026 (du 5 au 12 avril) étaient corné­liens, il y en a en tout cas un pour lequel il n’a pas dû hésiter trop longtemps.

En effet, Stan Wawrinka, vain­queur en 2014 sur le Rocher et qui prendra sa retraite à l’issue de cette saison 2026, a reçu une wild card ample­ment méritée. 

Forte présence italienne oblige dans la région, c’est Matteo Berrettini qui a hérité de la deuxième invitation. 

À noter que deux autres wild card doivent encore être annon­cées dans les prochains jours. 

Publié le jeudi 19 mars 2026 à 18:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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