Si David Massey, le direc­teur du Masters 1000 de Monte‐Carlo, avait confié il y a quelques jours que les choix concer­nant les invi­ta­tions pour l’édi­tion 2026 (du 5 au 12 avril) étaient corné­liens, il y en a en tout cas un pour lequel il n’a pas dû hésiter trop longtemps.

En effet, Stan Wawrinka, vain­queur en 2014 sur le Rocher et qui prendra sa retraite à l’issue de cette saison 2026, a reçu une wild card ample­ment méritée.

Forte présence italienne oblige dans la région, c’est Matteo Berrettini qui a hérité de la deuxième invitation.

We are pleased to announce the first two wild cards for the singles main draw of the 2026 Rolex Monte‐Carlo Masters : @stanwawrinka and Matteo Berrettini !



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À noter que deux autres wild card doivent encore être annon­cées dans les prochains jours.