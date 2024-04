Les orga­ni­sa­teurs se sont réveillés avec une mauvaise nouvelle puisque la pluie s’est invitée au tournoi. Les matchs ont donc été reportés, et Stan Warwrinka a affronté Alex de Minaur vers 13H20.

62 minutes plus tard, l’Australien serrait la main de Stan sur un score sans appel : 6–3, 6–0.

Difficile de comprendre la qualité de tennis proposé par le Suisse qui était presque absent des débats alors qu’il devait honorer son invitation.

Plus le temps passe, et plus un retour de Stan à un niveau digne de son talent semble « impossible ».

La seule bonne nouvelle après cette petite douche froide c’est que le programme du jour pourra sans doute être respecté.

De votre envoyé spécial à Monaco