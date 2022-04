Officiellement de retour sur les courts lors du Challenger de Marbella il y a 10 jours où il s’est incliné d’en­trée après plus d’un an d’ab­sence suite à une bles­sure au pied, Stan Wawrinka, invité sur le Rocher, était présent ce dimanche en confé­rence de presse à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Interrogé sur la durée que prendra un retour au très haut niveau, le Suisse ne s’est pas défilé en expli­quant que cela pouvait prendre un peu de temps. « Petit à petit, ça prend une bonne forme, mais ce dont j’ai surtout besoin, c’est de m’en­traîner avec les meilleurs joueurs, de m’en­traîner beau­coup. Je n’ai recom­mencé à jouer qu’à la fin du mois de février, donc je n’ai pas beau­coup de tennis à mon actif. Je dois passer par là. Mon niveau est assez bon à l’en­traî­ne­ment, mais bien sûr, je dois aussi trouver mon jeu pendant les matchs. Le puzzle est un peu compliqué. Il faut parfois du temps avant d’être capable de coor­donner tout cela. Je dois donc être patient avec moi‐même. Je dois essayer de faire les bonnes choses, m’en­traîner beau­coup et rester positif, même si parfois je me sens très frustré, parce que je vois ce que je dois faire et que je n’y arrive pas. »