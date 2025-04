En confé­rence de presse à Monte‐Carlo ce lundi, Stanislas Wawrinka s’est exprimé sur sa défaite contre Alejandro Tabilo qui l’empêche de retrouver Novak Djokovic au deuxième tour.

« La frus­tra­tion augmente avec les années parce que vous savez que vous appro­chez de la fin et que vous aurez moins d’oc­ca­sions d’aller plus loin dans les tour­nois si vous perdez. C’est donc plus frus­trant (…) Comme toujours au tennis, c’était un point par‐ci, un point par‐là. Peut‐être que je me suis un peu trop relâché à certains moments impor­tants. J’aurais dû être plus agressif à certains moments, et j’ai aussi fait des erreurs aux mauvais moments parfois, c’est ce qui a fait la différence. »