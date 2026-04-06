Il y a des cham­pions, et il y a des légendes.

Le Suisse Stan Wawrinka fait partie de ce cercle fermé des joueurs qui ont marqué à tout jamais l’his­toire de ce sport.

Lors de sa dernière confé­rence de presse réalisée à Monte‐Carlo, on lui a forcé­ment posé la ques­tion clé : Quelle trace va‐t‐il laisser dans l’his­toire de ce jeu ?

Une ques­tion posée par un jour­na­liste qui évoquait l’idée que Stan a su jouer à son meilleur niveau quand il le fallait. Une idée qui a laissé de marbre le Suisse, expli­quant le pour­quoi et le comment de sa carrière.

« C’est très gentil de votre part, mais je n’y accorde pas beau­coup d’im­por­tance. Je suis heureux de l’en­tendre, mais comme je l’ai dit, j’ai grandi dans une ferme et je rêvais de devenir joueur de tennis profes­sionnel avec pour seul objectif de faire de mon mieux chaque jour, afin de repousser mes limites sans me mettre des barrières. Je ne me suis jamais fixé comme objectif de remporter un Grand Chelem ou d’être n° 1. Je voulais simple­ment m’améliorer sans cesse, faire toujours mieux, et c’est ce que j’ai réussi à faire au cours de ma carrière. J’ai pu atteindre mon plein poten­tiel, en rempor­tant des tour­nois du Grand Chelem, des Masters 1000 et en battant les meilleurs joueurs. Au final, ce qui compte pour moi, c’est l’amour du jeu et la passion qui m’ont permis d’y parvenir. Mon objectif a toujours été de travailler sur le long terme. J’ai investi beau­coup de temps à essayer de progresser, sans me limiter au prochain tournoi ou au clas­se­ment de la semaine suivante. Je ne voulais pas m’épuiser menta­le­ment avec ça. Je voulais déve­lopper mes capa­cités physiques et mes capa­cités tennis­tiques. C’est ainsi que j’ai pu atteindre mon meilleur niveau. »