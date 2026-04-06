Il y a des champions, et il y a des légendes.
Le Suisse Stan Wawrinka fait partie de ce cercle fermé des joueurs qui ont marqué à tout jamais l’histoire de ce sport.
Lors de sa dernière conférence de presse réalisée à Monte‐Carlo, on lui a forcément posé la question clé : Quelle trace va‐t‐il laisser dans l’histoire de ce jeu ?
Une question posée par un journaliste qui évoquait l’idée que Stan a su jouer à son meilleur niveau quand il le fallait. Une idée qui a laissé de marbre le Suisse, expliquant le pourquoi et le comment de sa carrière.
« C’est très gentil de votre part, mais je n’y accorde pas beaucoup d’importance. Je suis heureux de l’entendre, mais comme je l’ai dit, j’ai grandi dans une ferme et je rêvais de devenir joueur de tennis professionnel avec pour seul objectif de faire de mon mieux chaque jour, afin de repousser mes limites sans me mettre des barrières. Je ne me suis jamais fixé comme objectif de remporter un Grand Chelem ou d’être n° 1. Je voulais simplement m’améliorer sans cesse, faire toujours mieux, et c’est ce que j’ai réussi à faire au cours de ma carrière. J’ai pu atteindre mon plein potentiel, en remportant des tournois du Grand Chelem, des Masters 1000 et en battant les meilleurs joueurs. Au final, ce qui compte pour moi, c’est l’amour du jeu et la passion qui m’ont permis d’y parvenir. Mon objectif a toujours été de travailler sur le long terme. J’ai investi beaucoup de temps à essayer de progresser, sans me limiter au prochain tournoi ou au classement de la semaine suivante. Je ne voulais pas m’épuiser mentalement avec ça. Je voulais développer mes capacités physiques et mes capacités tennistiques. C’est ainsi que j’ai pu atteindre mon meilleur niveau. »
Publié le lundi 6 avril 2026 à 20:49