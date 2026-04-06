En confé­rence de presse après sa défaite face à l’Argentin Sebastien Baez au premier tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Stan Wawrinka a évoqué son calen­drier et notam­ment sa présence à Roland‐Garros.

Actuel 103e mondial, il sait que le « cut » qui arrive à la fin de la semaine peut lui être fatal.

S’il n’est pas direc­te­ment qualifié pour le grand tableau, il deman­dera donc une invi­ta­tion pour le Grand Chelem pari­sien mais sans penser que son statut lui donne accès à ce sésame.

« Bien sûr que j’ai­merai jouer à Paris, mais cela risque d’être tendu. Après si mon clas­se­ment ne me le permet pas, c’est que je n’ai pas gagner assez de match. Si c’est le cas, je deman­derai une invi­ta­tion mais je compren­drai aussi qu’on puisse me la refuser. Je l’ai déjà au l’an dernier et il y a beau­coup de joueurs qui la mérite autant que moi. »

De votre envoyé spécial à Monte‐Carlo