En conférence de presse après sa défaite face à l’Argentin Sebastien Baez au premier tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Stan Wawrinka a évoqué son calendrier et notamment sa présence à Roland‐Garros.
Actuel 103e mondial, il sait que le « cut » qui arrive à la fin de la semaine peut lui être fatal.
S’il n’est pas directement qualifié pour le grand tableau, il demandera donc une invitation pour le Grand Chelem parisien mais sans penser que son statut lui donne accès à ce sésame.
« Bien sûr que j’aimerai jouer à Paris, mais cela risque d’être tendu. Après si mon classement ne me le permet pas, c’est que je n’ai pas gagner assez de match. Si c’est le cas, je demanderai une invitation mais je comprendrai aussi qu’on puisse me la refuser. Je l’ai déjà au l’an dernier et il y a beaucoup de joueurs qui la mérite autant que moi. »
De votre envoyé spécial à Monte‐Carlo
Publié le lundi 6 avril 2026 à 17:10