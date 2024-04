Si la grande majo­rité des obser­va­teurs consi­dèrent Novak Djokovic comme le GOAT (Greatest of all time, le plus grand de tous les temps), Mats Wilander opte pour Roger Federer. C’est ce que le septuple lauréat en Grand Chelem a affirmé sur Eurosport au moment de s’ex­primer sur son nouveau « chou­chou », Carlos Alcaraz.

« Quand je vois Carlos Alcaraz jouer au tennis, cela me rappelle telle­ment le grand Roger Federer, le plus grand joueur de tous les temps pour moi. Être le plus grand n’a rien à voir avec les statis­tiques ou les résul­tats. Cela corres­pond à ce que l’on signifie pour le sport, pour les attentes des gens. Carlos Alcaraz vit la même chose. Même ses adver­saires prennent beau­coup de plaisir à jouer contre lui, à gagner mais même à perdre. »