Évidemment, le Rolex Monte‐Carlo Masters est un tournoi à part et ce parce que sa clien­tèle n’est pas iden­tique aux autres épreuves du circuit.

Un gros dispo­sitif de sécu­rité est donc déployé chaque année pour éviter des inci­dents. On se souvient tous qu’une année, Sebastian Korda avait été agressé et s’était fait voler sa montre d’une valeur de 300 000 euros.

« Notre première mission, c’est la préven­tion des vols notam­ment des montres de luxe. Le Masters brasse une clien­tèle VIP au compte bancaire impor­tant, donc cela attire les délin­quants en masse », explique Yannick Dupin, commis­saire de police à Menton.

L’autre grand crainte, ce sont les drones : « La plupart du temps, ce sont des parti­cu­liers qui veulent faire des images. Mais un drone, même petit, peut trans­porter quelque chose de dange­reux. D’autant qu’au­jourd’hui, il existe des systèmes de largage faci­le­ment accessibles. »