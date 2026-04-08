Évidemment, le Rolex Monte‐Carlo Masters est un tournoi à part et ce parce que sa clientèle n’est pas identique aux autres épreuves du circuit.
Un gros dispositif de sécurité est donc déployé chaque année pour éviter des incidents. On se souvient tous qu’une année, Sebastian Korda avait été agressé et s’était fait voler sa montre d’une valeur de 300 000 euros.
« Notre première mission, c’est la prévention des vols notamment des montres de luxe. Le Masters brasse une clientèle VIP au compte bancaire important, donc cela attire les délinquants en masse », explique Yannick Dupin, commissaire de police à Menton.
L’autre grand crainte, ce sont les drones : « La plupart du temps, ce sont des particuliers qui veulent faire des images. Mais un drone, même petit, peut transporter quelque chose de dangereux. D’autant qu’aujourd’hui, il existe des systèmes de largage facilement accessibles. »
Publié le mercredi 8 avril 2026 à 11:24