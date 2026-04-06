S’il ne fera ses débuts en simple que mercredi sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, opposé au Français, Ugo Humbert, Jannik Sinner était pourtant bien sur le court ce dimanche.
En effet, l’Italien était associé au Belge Zizou Bergs à l’occasion du premier tour du tournoi de double, et les deux hommes se sont même imposés face à Tomas Machac et Casper Ruud.
Interrogé à ce sujet après sa victoire au premier tour face à Adrian Mannarino, Zizou a révélé les circonstances de cette association inattendue.
« On s’entraînait à Indian Wells, on s’amusait bien et on discutait. C’est là qu’il m’a dit : ‘Hé, ça te dirait de jouer en double avec moi à Monte‐Carlo ?’. Et j’ai répondu quelque chose comme : « Bon, je vais y réfléchir, mais probablement oui. »
Publié le lundi 6 avril 2026 à 18:08