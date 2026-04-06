S’il ne fera ses débuts en simple que mercredi sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, opposé au Français, Ugo Humbert, Jannik Sinner était pour­tant bien sur le court ce dimanche.

En effet, l’Italien était associé au Belge Zizou Bergs à l’oc­ca­sion du premier tour du tournoi de double, et les deux hommes se sont même imposés face à Tomas Machac et Casper Ruud.

Interrogé à ce sujet après sa victoire au premier tour face à Adrian Mannarino, Zizou a révélé les circons­tances de cette asso­cia­tion inattendue.

« On s’en­traî­nait à Indian Wells, on s’amu­sait bien et on discu­tait. C’est là qu’il m’a dit : ‘Hé, ça te dirait de jouer en double avec moi à Monte‐Carlo ?’. Et j’ai répondu quelque chose comme : « Bon, je vais y réflé­chir, mais proba­ble­ment oui. »