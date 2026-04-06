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Zizou Bergs sur Jannik Sinner : « On s’en­traî­nait à Indian Wells, on s’amu­sait bien, on discu­tait et c’est là qu’il m’a dit : ‘Hé, ça te dirait de jouer en double avec moi à Monte‐Carlo ?’ »

Par
Thomas S
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S’il ne fera ses débuts en simple que mercredi sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, opposé au Français, Ugo Humbert, Jannik Sinner était pour­tant bien sur le court ce dimanche.

En effet, l’Italien était associé au Belge Zizou Bergs à l’oc­ca­sion du premier tour du tournoi de double, et les deux hommes se sont même imposés face à Tomas Machac et Casper Ruud. 

Interrogé à ce sujet après sa victoire au premier tour face à Adrian Mannarino, Zizou a révélé les circons­tances de cette asso­cia­tion inattendue. 

« On s’en­traî­nait à Indian Wells, on s’amu­sait bien et on discu­tait. C’est là qu’il m’a dit : ‘Hé, ça te dirait de jouer en double avec moi à Monte‐Carlo ?’. Et j’ai répondu quelque chose comme : « Bon, je vais y réflé­chir, mais proba­ble­ment oui. »

Publié le lundi 6 avril 2026 à 18:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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