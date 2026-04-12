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Zverev à un jour­na­liste après sa défaite contre Sinner : « J’ai gagné cinq jeux contre lui. Je pense qu’il faut me reposer la ques­tion à Madrid… »

Par
Baptiste Mulatier
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Dominé par Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo samedi (6−1, 6–4), Alexander Zverev a concédé une huitième défaite consé­cu­tive face au numéro 2 mondial, dont cinq de suite sans parvenir à lui prendre le moindre set.

Interrogé en confé­rence de presse sur d’éventuelles faiblesses de l’Italien sur terre battue, une surface réputée moins favo­rable à son jeu, le numéro 3 mondial s’est montré pour le moins surpris par le timing de la ques­tion. Extrait de l’échange, relayé par L’Equipe :

Journaliste : « Voyez‐vous des faiblesses au jeu de Sinner sur terre battue, qui n’est pas sa meilleure surface ? »

Zverev : « Aujourd’hui, j’ai gagné cinq jeux contre lui. Je pense qu’il faut me reposer la ques­tion à Madrid (21 avril‑3 mai), peut‐être que la faiblesse était de mon côté du court aujourd’hui, pas du sien. »

Publié le dimanche 12 avril 2026 à 13:02

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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