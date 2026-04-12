Dominé par Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo samedi (6−1, 6–4), Alexander Zverev a concédé une huitième défaite consé­cu­tive face au numéro 2 mondial, dont cinq de suite sans parvenir à lui prendre le moindre set.

Interrogé en confé­rence de presse sur d’éventuelles faiblesses de l’Italien sur terre battue, une surface réputée moins favo­rable à son jeu, le numéro 3 mondial s’est montré pour le moins surpris par le timing de la ques­tion. Extrait de l’échange, relayé par L’Equipe :

Journaliste : « Voyez‐vous des faiblesses au jeu de Sinner sur terre battue, qui n’est pas sa meilleure surface ? »

Zverev : « Aujourd’hui, j’ai gagné cinq jeux contre lui. Je pense qu’il faut me reposer la ques­tion à Madrid (21 avril‑3 mai), peut‐être que la faiblesse était de mon côté du court aujourd’hui, pas du sien. »