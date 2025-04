Battu par Matteo Berrettini pour son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Alexander Zverev a subi son sixième revers en douze matchs depuis sa défaite en finale de l’Open d’Australie contre Jannik Sinner. Le numéro 2 mondial est apparu assez dépité en confé­rence de presse.

Question : ‘Vous attendiez‐vous à ce que Berrettini joue si bien ? Parce qu’il n’a pas eu beau­coup d’oc­ca­sions de jouer récem­ment, surtout sur terre battue. Et à propos du match, pensez‐vous que ce long rallye, 48 échanges, a été décisif ou non ? »

Zverev : « Ce qui a été décisif, c’est que j’ai joué un excellent premier set et qu’une fois que j’ai été breaké dans le deuxième set, j’ai joué dix niveaux plus bas. Ma balle est beau­coup plus lente. J’arrête de frapper la balle. C’est la même histoire depuis quelques mois. Rien ne change. C’est donc moi qui ai perdu le match, une fois de plus. Je n’en ai aucune idée pour l’ins­tant. Cela fait des mois que j’es­saie de comprendre. Je ne sais plus… »