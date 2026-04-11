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Zverev, après sa huitième défaite de suite contre Sinner : « En ce moment, Jannik est le joueur le plus diffi­cile à affronter pour moi »

Par
Baptiste Mulatier
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En demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Alexander Zverev a subi une huitième défaite consé­cu­tive contre Jannik Sinner, la cinquième sans prendre le moindre set, et la troi­sième de suite en demi‐finales après Indian Wells et Miami. 

Dans des propos relayés par Ubitennis, le numéro 3 mondial a évoqué ses diffi­cultés face au dauphin de Carlos Alcaraz. 

« En ce moment, Jannik est le joueur le plus diffi­cile à affronter pour moi. Quand on ne joue pas à son maximum contre lui, on n’a aucune chance. C’est comme jouer contre un mur, il ne vous laisse aucune ouver­ture », a déclaré l’Allemand qui a perdu ses 13 derniers matchs face à des joueurs mieux classés que lui. 

Zverev semble écoeuré et il n’est sans doute pas le seul sur le circuit, tant Sinner emporte tout sur son passage depuis le début du mois de mars. 

Publié le samedi 11 avril 2026 à 19:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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