En demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Alexander Zverev a subi une huitième défaite consé­cu­tive contre Jannik Sinner, la cinquième sans prendre le moindre set, et la troi­sième de suite en demi‐finales après Indian Wells et Miami.

Dans des propos relayés par Ubitennis, le numéro 3 mondial a évoqué ses diffi­cultés face au dauphin de Carlos Alcaraz.

« En ce moment, Jannik est le joueur le plus diffi­cile à affronter pour moi. Quand on ne joue pas à son maximum contre lui, on n’a aucune chance. C’est comme jouer contre un mur, il ne vous laisse aucune ouver­ture », a déclaré l’Allemand qui a perdu ses 13 derniers matchs face à des joueurs mieux classés que lui.

Zverev semble écoeuré et il n’est sans doute pas le seul sur le circuit, tant Sinner emporte tout sur son passage depuis le début du mois de mars.