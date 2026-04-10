Battu par Jannik Sinner en huitièmes de finale à Indian Wells, par Carlos Alcaraz au deuxième tour à Miami, et enfin par Alexander Zverev ce vendredi en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo (7−5, 6–7[3], 6–3), Joao Fonseca continue de rece­voir les louanges des meilleurs joueurs du monde.

« Je pense qu’il a un talent incroyable. Et je crois que nous, les meilleurs joueurs du circuit, savons qu’il arrive, et qu’il arrive très, très vite ; il sera bientôt à nos côtés. En ce qui concerne le fait d’être un ‘joueur complet’, je pense qu’il doit encore s’améliorer, c’est certain, mais c’est un excellent joueur et un grand talent. Je suis sûr qu’avec le temps, il s’améliorera encore davan­tage et fera partie des meilleurs joueurs du monde », a déclaré le numéro 3 mondial dans des propos relayés par Ubitennis après sa victoire contre le phéno­mène brési­lien de 19 ans, aujourd’hui 40e mondial.

A noter qu’Alexander Zverev retrou­vera Jannik Sinner samedi pour tenter de se quali­fier en finale sur le Rocher.