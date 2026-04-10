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Zverev, après sa victoire contre Fonseca : « Je crois que nous, les meilleurs joueurs du circuit, savons tous qu’il arrive, et qu’il arrive très, très vite là‐haut »

Par
Baptiste Mulatier
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Battu par Jannik Sinner en huitièmes de finale à Indian Wells, par Carlos Alcaraz au deuxième tour à Miami, et enfin par Alexander Zverev ce vendredi en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo (7−5, 6–7[3], 6–3), Joao Fonseca continue de rece­voir les louanges des meilleurs joueurs du monde. 

« Je pense qu’il a un talent incroyable. Et je crois que nous, les meilleurs joueurs du circuit, savons qu’il arrive, et qu’il arrive très, très vite ; il sera bientôt à nos côtés. En ce qui concerne le fait d’être un ‘joueur complet’, je pense qu’il doit encore s’améliorer, c’est certain, mais c’est un excellent joueur et un grand talent. Je suis sûr qu’avec le temps, il s’améliorera encore davan­tage et fera partie des meilleurs joueurs du monde », a déclaré le numéro 3 mondial dans des propos relayés par Ubitennis après sa victoire contre le phéno­mène brési­lien de 19 ans, aujourd’hui 40e mondial. 

A noter qu’Alexander Zverev retrou­vera Jannik Sinner samedi pour tenter de se quali­fier en finale sur le Rocher. 

Publié le vendredi 10 avril 2026 à 16:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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